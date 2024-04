Roma-Bologna risultato 1-3 | gol di El Azzouzi - Zirkzee e Saelemaeker - ora Thiago Motta vede la Champions

E’ agosto, il Bologna gioca una partita convincente col Milan, ma perde. Siamo a fine aprile, i felsinei hanno bisogno di otto punti in cinque partite, ma ne basteranno presumibilmente di meno, per giocare la super Champions League il prossimo anno. Chi lo avrebbe mai detto? E’ una squadra strepitosa quella di Thiago Motta , che però era reduce da due 0-0 anche inaspettati consecutivi contro rivali non di prima fascia, che avevano persino fatto ... (sportface)

(Adnkronos) – Il Bologna batte 3-1 la Roma nel posticipo della 33/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico. Per i rossoblù a segno El Azzouzi al 14', Zirkzee al 45' e Saelemaekers al 65'. Gol della bandiera dei giallorossi con Azmoun al 56'. I felsinei salgono a quota 62 in classifica rafforzando il […] (periodicodaily)

“Ho detto ai ragazzi che sono orgoglioso di essere l’allenatore di questa squadra. Abbiamo giocato su un campo difficile contro una squadra dura da affrontare. La prestazione è stata di alto livello e questo mi lascia molto soddisfatto”. Lo ha detto a Dazn il tecnico del Bologna, Thiago Motta dopo la vittoria per 3-1 sul campo della Roma. Il quarto posto è blindato (a +7 dai giallorossi), ma il tecnico non vuole ancora parlare di Champions ... (sportface)

(Adnkronos) – Il Bologna batte 3-1 la Roma nel posticipo della 33/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico. Per i rossoblù a segno El Azzouzi al 14?, Zirkzee al 45? e Saelemaekers al 65?. Gol della bandiera dei giallorossi con Azmoun al 56?. I felsinei salgono a quota 62 in classifica rafforzando il 4° posto e portandosi a due punti dalla Juve ntus, mentre i capitolini restano fermi in quinta posizione con 55 punti. Dopo nove ... (seriea24)

(Adnkronos) – Il Bologna batte 3-1 la Roma nel posticipo della 33/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico. Per i rossoblù a segno El Azzouzi al 14', Zirkzee al 45' e Saelemaekers al 65'. Gol della bandiera dei giallorossi con Azmoun al 56'. I felsinei salgono a quota 62 in classifica rafforzando il […] L'articolo Roma-Bologna 1-3, Motta insegue la Juve e vede la Champions proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di ... (webmagazine24)

Show Bologna all’Olimpico e Roma battuta 3-1 - Roma (ITALPRESS) – Il Bologna mette in cassaforte un posto in Champions League nella prossima stagione. All’Olimpico la squadra di Thiago Motta batte 3-1 la Roma e blinda il quarto posto, con sette pu ...lanuovasardegna

Bologna, Thiago Motta: "Champions Siamo sulla strada giusta, godiamoci questo momento" - Dopo due pareggi consecutivi, il Bologna torna ad abbracciare la vittoria. I rossoblù infatti hanno difeso il quarto posto superando la Roma sul campo dell'Olimpico. Così, Thiago Motta ha parlato del ...gianlucadimarzio

Roma, De Rossi: "Dispiaciuti ma non distrutti, la strada è ancora lunga" - Dopo la vittoria in Europa League contro il Milan, la Roma non riesce a ripetersi in campionato. I giallorossi infatti sono caduti sul campo dell'Olimpico contro il Bologna di Thiago Motta. Al termine ...gianlucadimarzio