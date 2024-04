Taylor Swift cita un pub di Londra nell' ultimo disco | Da allora il Black Dog è sempre sold out - abbiamo dovuto assumere i buttafuori

(Di martedì 23 aprile 2024) È il caso di dirlo: l’effettoha colpito ancora. Questa volta un pub didel quartiere Sud Vauxhall, Ildog, che è stato preso d’assalto e ha registrato un boom di follower nel giro di qualche ora. Il motivo? La menzione che la nota cantautrice statunitense faa traccia numero 17 del doppio album “The Tortured Poets Department”, uscito proprio qualche giorno fa. Come raconta al The Guardian Lily Bottomley, responsabile eventi e social per SC Soho, il gruppo proprietario delDog: «Ho pensato, wow, che coincidenza, è pazzesco. Poi il traffico è aumentato ed è esploso quando il suo album è stato pubblicato». In effetti il numero di follower ha registrato un +1100 circa nel giro di qualche ora, passando da duemilaseicento circa a oltre tremila settecento ...

