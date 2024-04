Taylor Swift - frecciatina a Fernando Alonso | Sono un’Aston Martin che hai guidato dentro il foss - poi sei scappato

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 aprile 2024 – “Ioche haidritto nelo, poi seia nasconderti”: parole pesanti come il piombo, se a dirle è una ex. E quando a dirle, anzi a cantarle è, la regina incontrastata dello showbiz mondiale, diventano criptonite. Poiché in questo caso tutti gli indizi portano a, vien subito da pensare a quel “hai scambiato una Ferrari per una Twingo”, lanciato da Shakira contro l’ex marito Piquè, nel primo disco dopo la separazione. Il messaggio, non certo difficile da decifrare, è nell’ultimo album ‘The Tortured Poem Department’, appena uscito che ha già superato tutti i record di ascolto: solo nel primo giorno è stato scaricato oltre 200 ...

Taylor Swift sta per entrare nel Marvel Cinematic Universe e, soprattutto, in che ruolo? Queste sono le domande cui i fan della cantante stanno provando a dare una risposta grazie all’ultimo album ...

Segreto, segretissimo che di più non si può. L’attesa attorno alla pubblicazione del primo singolo tratto dal nuovo album di Taylor Swift , The Tortured Poets Department, era alle stelle. Così, ...

Taylor Swift, frecciatina a Fernando Alonso: “Sono un’Aston Martin che hai guidato dentro il fosso, poi sei scappato” - Il messaggio è nel nuovissimo album ‘The Tortured Poem Department’. E il pilota risponde su TikTok… col gesto del silenzio ...quotidiano

I riferimenti nascosti in The Tortured Poets Department (e no, Taylor Swift non parla solo dei suoi ex) - C'è una grande tradizione di messaggi nascosti nelle canzoni, ma persino nei titoli, di Taylor Swift. È la stessa cantante ad aver ammesso a più riprese di divertirsi a disseminare le sue opere con in ...vogue

Taylor Swift, la casa da 50 milioni a New York: sette camere da letto, porte segrete e la biblioteca con i libri di Harry Potter - Taylor Swift ha battuto l'ennesimo record: con “The tortured poets department”, l'album uscito il 19 aprile, è diventata l'artista più ascoltata in ...ilmessaggero