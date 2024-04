Dentro The tortured poets department c' è il segreto di Taylor Swift

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 22 aprile 2024) Per imporsi, una popstar ha due strade – o almeno, la storia finora dice che ne ha due, poi chissà. La prima è essere un alieno, una divinità. Trascendere, insomma, l'umano. Funziona, eh. Basti pensare a Madonna (già dal nome), o alla stessa Raffaella Carrà in Italia; ma anche, per andare sul...