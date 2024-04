Ponciroli | Inter - gran superiorità nel derby Vittoria scudetto storica

Fabrizio Ponciroli ha parlato dell’ Inter di Simone Inzaghi dopo l’eliminazione dalla Champions League a causa della sconfitta contro l’Atletico Madrid. ELIMINAZIONE – Queste le parole di Fabrizio Ponciroli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Come ho vissuto l’eliminazione dell’ Inter ? Ho sofferto molto per l’ Inter , ha sprecato tantissimo. C’è stato un momento in cui l’Atletico era sbilanciatissimo e si poteva fare molto male agli spagnoli. ... (inter-news)

Fabrizio Ponciroli ha parlato di Inter -Salernitana, partita valida per la 25ª giornata del campionato di Serie A prevista oggi venerdì 16 febbraio alle ore 21. Inter -SALERNITANA – Queste le parole di Fabrizio Ponciroli su Inter -Salernitana nel corso de L’Editoriale in onda su TMW Radio. «Raffaele Garinella da tifoso Inter ista teme uno scivolone dell’ Inter ? Pensare che l’ Inter possa perdere punti con la Salernitana… bisogna avere fiducia nelle ... (inter-news)

Fabrizio Ponciroli ha parlato in vista di Roma-Inter, partita valida per la 24ª giornata del campionato di Serie A, prevista sabato 10 febbraio alle ore 18. ROMA-INTER – Queste le parole di Fabrizio Ponciroli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Che partita sarà Roma-Inter di domani? È la grande occasione di De Rossi per dimostrare di essere l’uomo giusto per il futuro. Si gioca tantissimo in questa partita, se dovesse fare risultato la sua ... (inter-news)