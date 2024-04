Internazionali d’Italia 2024 - Binaghi | Supereremo il record storico di 22,5 milioni di euro di incassi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 aprile 2024) “ildi 22,5didicon 25 giorni di anticipo sulla finale, con i biglietti di entrambe le finali esauriti da tempo. Non è una notizia che si raggiunga un: a eccezione degli anni del Covid, abbiamo raggiuntoin 18 delle ultime 19 edizioni, a testimonianza di una crescita costante e sana”. Lo ha detto il presidente della Federtennis, Angelo, durante la presentazione deglidi Roma in programma dal 6 al 19 maggio al Foro Italico. “Fa notizia invece la velocità di crescita delle prevendita: rispetto allo scorso anno cresciamo del 36% nonostante ci sia una sessione in meno, con 29mila biglietti venduti all’estero: questo indica che c’è una ...