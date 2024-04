Strage della funivia - Leitner e Ferrovie del Mottarone non saranno responsabili civili Accolta istanza della difesa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) C’è stato un inaspettato colpo di scena nell’udienza preliminare per ladelavvenuta il 23 maggio 2021 quando un cavo si staccò facendo precipitare nel vuoto una delle cabine, provocando la morte di 14 persone.del, le due società nei confronti delle quali le partiavevano chiesto la chiamata in causa come, non dovranno rispondere civilmente dei reati commessi da dipendenti, amministratori e collaboratori eventualmente accertati nel procedimento penale. La giudice per l’udienza preliminare, di Verbania Rosa Maria Fornelli, ha infatti accolto la richiesta di esclusione presentata dai legali di ...