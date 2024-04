Strage di Altavilla - gli appunti in cella della sacerdotessa del male | La figlia sopravvissuta ha il demonio dentr - è in pericolo

(Di martedì 23 aprile 2024) Anche lamaggiorefamiglia Barreca, che oggi ha 17 anni e che è in carcere minorile, avrebbe dovuto morire nellafamiliare diMilicia (Palermo), dopo...

Marco Rocca , ex legale dei coniugi Massimo Carandente e Sabrina Fina, ha spiegato a Fanpage.it la decisione di lascia re la difesa della coppia accusata, insieme a Giovanni Barreca e a sua figlia 17enne, della Strage di Altavilla Milicia. Dopo soli due mesi dall'arresto l'uomo avrebbe chiesto al legale di avanzare richiesta di sostituzione della misura per poter uscire dal carcere.Continua a leggere (fanpage)

La versione di Giovanni Barreca nella Strage di Altavilla Milicia: il forte vento avrebbe impedito l'omicidio della figlia minore, accusata di omicidio e in carcere (ilgiornale)

La figlia 17enne di Giovanni Barreca sarebbe scampata alla Strage di Altavilla Milicia per via di una bufera di vento. Le nuove rivelazioni (notizie.virgilio)

La Strage di Altavilla, gli appunti in cella di Fina: «La ragazza è posseduta» - «Dite al pastore che non si dimentichi di pregare per me», avrebbe scritto Sabrina Fina negli appunti che le sono stati sequestrati dagli agenti della polizia penitenziaria nel carcere dei Pagliarelli ...mondopalermo

Mattino 5, Federica Panicucci lancia uno scoop su Chiara Ferragni e Fedez - Mattino Cinque, è emerso un retroscena su Fedez e Chiara Ferragni che riguarda le loro aziende Oggi Federica Panicucci ha approfondito con i suoi ospiti ...lanostratv

Strage di Altavilla Milicia, le nuove rivelazioni di Barreca sulla figlia 17enne: "Salvata da una bufera" - La figlia 17enne di Giovanni Barreca sarebbe scampata alla Strage di Altavilla Milicia per via di una bufera di vento. Le novità sulla tragedia ...notizie.virgilio