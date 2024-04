Strage di Altavilla - i pizzini in cella della ‘sacerdotessa del male’ | Sulla figlia di Barreca agisce ancora il demonio

(Di martedì 23 aprile 2024) Nuovi clamorosi sviluppi nel casodiMilicia, in Sicilia, per la quale sono in carcere Giovannie la17enne, accusati insieme alla coppia formata da Sabrina Fina e Massimo Carandente, di aver torturato e ucciso la moglie Antonella Salamone e gli altri suoi due figli di cinque e 16 anni. A fare notizia sono le nuove rivelazionidi.Leggi anche:diMilicia, la 17enne conferma tutto: “Sì, ho partecipato alle torture” Dunque, secondo quanto raccontato dallo stesso Giovannial suo avvocato difensore Giovanni Barracato, anche la17enne avrebbe dovuto morire nelladi ...

