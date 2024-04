Storia del pane azzimo - il prodotto senza lievito della Pasqua ebraica molto più gustoso di quello che sembra

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 23 aprile 2024) Non c'è Pesach, lache ricorda l'arrivo alla Terra Promessa,, chiamato matzo o matzah in yiddish. Protagonistatavola, questosottile è fatto con farina di frumento e acqua, in passato cotto su pietre arroventate o cenere calda: spezzarlo a metà è tradizione, ma poi può essere usato per moltissime preparazioni gustose., in ricordo dell'Esodo Non è appannaggio esclusivocultura: ilè condiviso da più paesi, tra le prime testimonianze scritte c'è quella del bannock, un tipo didocumentato fin dall’anno 1000 in Scozia. ...