È già successo con le grandi rivoluzioni tecnologiche nella storia - dalla stampa ai P - a Internet L’affermarsi dell’intelligenza artificiale avrà nei prossimi anni un impatto via via maggiore sulle nostre vite Certo che il mercato del lavoro cambie -à, ma non è detto che questo abbia conseguenze catastrofiche per i lavorat -ri, anzi Soprattutto per chi saprà adattarsi e attrezzarsi

Da Zhang a Marotta passando per Ausilio e Antonello, così il lavoro di squadra degli uomini in giacca e cravatta ha gettato le basi vincenti per i nerazzurri (ilgiornale)

Un derby per vincere lo Scudetto o per rimandare la festa dei cugini. Quanto accadrà stasera a San Siro tra Milan e Inter sembrerebbe avere... (calciomercato)

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato al Messaggero per fare chiarezza sulle sue dichiarazioni in merito all’interruzione di Udinese-Roma per il malore di Ndicka: “Ribadisco, non ho attaccato la Roma sul Caso Ndicka, ho insegnato solo la norma a chi me lo ha chiesto. Il presidente Casini è stato ultra modo Garantista perché aveva il potere di prendere la decisione in autonomia e invece l’ha rimessa al Consiglio che ha detto di ... (sportface)