Questa sera le vigne e le colline di Torgiano si illuminano dei tradizionali fuochi propiziatori di San Giorgio fatti con i sarmenti delle viti, un rito antichissimo che affonda le radici nelle tradizioni pagane di buon auspicio per la vendemmia futura. Ed è per questo che, quando Giorgio e Maria Grazia Lungarotti, lui fondatore dell'omonima azienda vitivinicola umbra e lei storica dell'Arte e archivista, fondarono nel 1974 il MuVit, museo del ... (quotidiano)

Giano Del Bufalo è il fratello di Diana. Ecco la storia della star di “Cash or Trash” - È una delle star di punta di uno dei programmi più importanti del palinsesto del canale Nove di Warner Bros Discovery. Sul bancone degli esperti di “ Cash or Trash – Chi offre di più ”, condotto da P ...ilfattoquotidiano

Taglio del nastro per Borghi Divini. Eventi in sei comuni del casertano, il programma - Taglio del nastro per Borghi Divini. Eventi in sei comuni del casertano, il programma, a rassegna enologica scandita da dodici appuntamenti ...casertaweb

Montefalco (PG): inaugurato il Museo del Sagrantino - Un coinvolgente percorso immersivo e sensoriale all’interno del Complesso Museale San Francesco, che parte dalle antiche cantine francescane fino alla scoperta del territorio Riceviamo e pubblichiamo.expartibus