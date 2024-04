Stellar Blade - Sony pubblica il secondo video Dietro le quinte con tante curiosità sullo sviluppo

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 23 aprile 2024)Interactive Entertainment hato proprio in questi istanti ildiario dellodi, rivelando anche in questo caso non poche informazioni inedite riguardanti il processo di lavorazione del gioco. Proprio come avvenuto con il primole, alcuni membri di Shift Up hanno deciso di condividere ai fan tutta una serie di informazioni inedite riguardanti il nuovo ed atteso titolo con protagonista Eve. Nello specifico il director di, Kim Hyung-tae, ha affermato che in quel del team dicoreano hanno lavorato duramente per consentire ai fan di affrontare nel corso dell’avventura non poche boss ...