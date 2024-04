Stellar Blade - il nuovo trailer ci mostra le Abilità Esplosive di Eve

(Di lunedì 22 aprile 2024) Dopo aver scoperto leBeta di Eve in, unci presenta un altro set di mosse speciali. Parliamo delle cosiddette(Burst Skills), che nelvideo di gameplay sono le assolute protagoniste. Mancano pochissimi giorni al debutto disu PlayStation 5. L’action RPG si presenta come una delle proposte più interessanti dell’anno e ha rinnovato l’interesse dei giocatori di tutto il mondo confermando che il titolo non subirà alcun tipo di censura in nessun mercato. Pochi giorni fa abbiamo scoperto le quattroBeta della protagonista Eve, mosse speciali pensate per introdurre varietà in un sistema di combattimento già estremamente ...

