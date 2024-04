Stellar Blade classificato in Giappone e Dead Space censurato - la critica del general manager di EA

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ildi EA Japan hato aspramente la Computer Entertainment Rating Organization (CERO), l’entese responsabile della classificazione dei contenuti multimediali, per aver. Inè statocome “D”, adatto a persone di età pari o superiore a 17 anni. La scelta del CERO non è passata inosservata a Shaun Noguchi,di EA, che ha evidenziato come l’entese abbia bannato la versione per console di, ma non...

Manca meno di una settimana all’uscita di Stellar Blade su PlayStation 5. Per aumentare l’hype già molto elevato degli utenti in attesa dell’avventura di Eve, gli sviluppatori hanno pubblicato nelle ...

In questo articolo vi sveleremo tanti trucchi e consigli utili per padroneggiare al meglio il sistema di combattimento di Stellar Blade Ormai manca davvero poco all’uscita di Stellar Blade , il ...

Dead Space censurato ma Stellar Blade no, scatta la polemica dal manager di EA - Un alto dirigente di EA Japan ha sollevato critiche nei confronti dell'ente giapponese per la valutazione dei videogiochi.tomshw

Niente censura per Stellar Blade in Giappone, il publisher di Dead Space Remake non ci sta - È polemica per il diverso trattamento subito da Stellar Blade e Dead Space Remake dall'ente giapponese che classifica i videogiochi.everyeye

Stellar Blade senza censure, ma in Giappone c'è chi non ci sta - Il direttore generale di EA Japan ha messo in discussione la CERO per aver vietato Dead Space in Giappone, ma non Stellar Blade.spaziogames