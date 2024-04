Spedizione punitiva alla stazione di Reggio | dieci denunciati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 aprile 2024)Emilia, 23 aprile 2024 - "Sono stato pestato al culmine di unadaragazzi vicino al binario 1-est dellastorica di". E' stata la stessa vittima dell'aggressione a colpi di bastone, un giovane tunisimo, a raccontare quanto subito sabato pomeriggio nell'area delladi piazzale Marconi, aEmilia. Per questa ragionegiovani, di età compresa fra i 18 e i 24 anni, di cui nove italiani e un marocchino, tutti residenti tra la provincia modenese e quella reggiana, sono stati poi identificati epolizia di Stato per lesioni aggravate in concorso. I presunti autori del pestaggio sono stati rintracciati dopo la denuncia in una ...