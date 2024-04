(Di venerdì 12 aprile 2024) Il raid punitivo dipotrebbe essere stato “catturato“ dalledel centro cittadino. Il servizio di videosorveglianza della città che conta oltre 60era funzionante venerdì sera della scorsa settimana, quando poco dopo le 22 è scattato il blitz punitivo. Nel mirino del “branco“ composto da una quindicina di persone arrivate acon quattro auto, F.T. un un 27enne del posto con precedenti penali per un presunto debito con gli. Al suo posto a farne le spese è stato L.G., un amico che è stato spogliato e malmenato, poi lasciato a terra in una pozza di sangue. A tal proposito è emerso che il ragazzo, punito al posto dell’amico, non era con la figlia e la moglie al momento dell’aggressione ma in compagnia di ...

Motta Visconti, spedizione punitiva. Le telecamere in mano alla Procura. Potrebbero incastrare gli aggressori - Punito al posto dell’amico: spogliato e malmenato, poi lasciato a terra in una pozza di sangue. Il sindaco: "Tutte le immagini dei 60 impianti sul nostro territorio a disposizione degli investigatori" ...ilgiorno

Via Visconti, sangue e follia: 27enne pestato in piazza, si teme un’escalation criminale - Regolamento di conti, potrebbe esserci questo alla base del pestaggio di un 27enne in via Visconti. La Procura di Pavia teme un'escalation.milano.cityrumors

Gomorra a Motta Visconti, ragazzo spogliato e pestato a sangue in piazza - Commando di 15 persone fa irruzione in un locale e aggredisce l’amico di un giovane che non aveva saldato debiti di droga ...ilgiorno