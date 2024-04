Aiuta una donna in difficoltà, picchiato a sangue a Rimini: tre denunciati. A Napoli un ferito per sedare una rissa - Aggrediti e feriti per aver cercato di aiutare persone in difficoltà o per tentare di mediare durante una rissa. Episodi simili accaduti nella notte di ...gazzettadelsud

Prima la rissa a colpi di mazze e poi gli spari: terrore in pieno giorno ad Afragola, due feriti - Domenica di sangue ad Afragola, nella provincia di Napoli, dove è scoppiata una violenta rissa, al culmine della quale ci sono stati anche degli spari ...fanpage

Spari in piazza ad Afragola dopo i battesimi, due feriti - Due persone sono rimaste ferite da alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi oggi, intorno a mezzogiorno, in piazza Castello, ad Afragola, in provincia di Napoli. (ANSA) ...ansa