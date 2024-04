Sonia Bruganelli affascinata da un concorrente dell’Isola 18? La battuta in diretta

News Tv. Sonia Bruganelli “L’Isola dei Famosi” . Nella puntata di ieri del reality show condotto da Vladimir Luxuria su Canale 5, l’opinionista Sonia Bruganelli si è scagliata contro Pietro Fanelli, esclamando: “Non ti permettere!“. (Continua…) Leggi anche: “L’Isola dei Famosi” , chi è stato eliminato nella puntata di ieri Leggi anche: “L’Isola dei Famosi” , curiosità: quanti kg hanno perso i naufraghi? Pietro Fanelli punito per aver ... (tvzap)

“Ti devi vergognare!”. Isola dei Famosi , Sonia Bruganelli asfalta il naufrago . Tensione altissima in diretta durante l’ultima puntata del reality condotto da Vladimir Luxuria. Alla base di tutto c’è sempre un fatto, lo stesso che da giorni tiene banco tra le fila dei concorrenti: il cibo rubato. Dopo la faccenda dell’abbandono forzato di Francesco Benigno, adesso è qui che si concentra praticamente tutto. Ma cosa è successo stavolta? E perché ... (caffeinamagazine)

lite in diretta all'Isola dei Famosi tra Sonia Bruganelli e Pietro Fanelli. Tutto è nato dal furto di un cestino di riso a un cameraman, un gesto che ha gettato ombre sul clima già teso. Nonostante le indagini, nessuno ha confessato il misfatto, alimentando sospetti tra i naufraghi. La reazione di Vladimir Luxuria, che ha replicato alle critiche ricevute, non si è fatta attendere: di fronte al silenzio colpevole, ha annunciato una decisione ... (tvpertutti)