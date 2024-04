Ti devi vergognare Isola de Famosi - Sonia Bruganelli asfalta il naufrago | il gesto choc che la manda fuori di testa

Mite, cordiale, educato. Ma per carità non fate arrabbiare Giorgio Mulè. Il big di Forza Italia nonché vicepresidente della Camera è ospite in studio di Formigli a PiazzaPulita, su La7, e ascolta con crescente insofferenza la strigliata su mafia e politica di Paolo Romano del Pd. «Io sono fiero che gli ultimi tre responsabili della Direzione Nazionale Antimafia abbiano scelto di candidarsi con partiti che prendono l'antimafia seriamente. Voi ... (liberoquotidiano)