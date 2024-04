Isola - lite Sonia Bruganelli e Pietro che sbotta in diretta | Vergognatevi

Inizia una nuova settimana all’Isola dei Famosi e con essa nascono anche delle nuove tensioni. Il ruolo da leader di Samuel Peron sta generando non poche polemiche, specie per la rigidità del protagonista nel gestire il suo incarico. A restare negativamente colpita dal suo atteggiamento è stata Khady Gueye, la quale ha avuto una pesante discussione con il ballerino. Ecco cosa è successo. La dura Lite tra Khady e Samuel all’Isola dei ... (tutto.tv)

Francesco Benigno (Us, Isola) Non si placa l’ira di Francesco Benigno, escluso nella giornata di ieri dall’Isola dei Famosi per dei comportamenti poco idonei allo spirito del gioco, in base a quanto comunicato da Mediaset. Nelle scorse ore, l’attore ha infatti lanciato nuove accuse, dopo quelle arrivate nel primo pomeriggio, scagliandosi contro un autore del programma, che a suo dire starebbe facendo di tutto dallo scorso 20 marzo, come ... (davidemaggio)