Sondaggi politici - Meloni scende ancora Sale Schlein

(Di martedì 23 aprile 2024), Fratelli d’Italia perde quota e torna sotto il 27%. Cresce il Pd e le distanze si accorciano. L’ultima rilevazione Swg per La7. Il partito diperde lo 0,4%, mentre i democratici guadagnano lo 0,6%.Leggi anche: Europee,rinuncia al nome nel simbolo Pd: “Divisivo” L’orientamento di voto degli italiani, dunque, penalizza più il partito leader della coalizione di centrodestra, e premia il Pd di. Un risultato particolare, all’indomani della conferma del centrodestra in Basilicata e a poco più di un mese dalle europee. Per le quali Ellyha annunciato di rinunciare al suo nome sul simbolo del partito. Gli orientamenti di voto Il Pd sembra aver giovato della rottura con i Cinquestelle consumata a Bari.infatti più ...

A poche settimane dalle elezioni europee , FdI e Lega perdono voti mentre FI resta stabile. Sul fronte delle opposizioni, invece, il Pd sale al 20%, seguito da M5s in lieve calo. Male i partiti dell'ex Terzo Polo: in calo sia Stati Uniti d'Europa ...

