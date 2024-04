Fratelli d’Italia al 27,8% - calo drastico della Lega | cosa dicono i sondaggi politici

(Di lunedì 22 aprile 2024) Nuova settimana, nuovi. Le ultime rilevazioni dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 vede come nelle intenzioni di voto degli italianirimane il primo partito con il 27,8%, mentre le due principali formazioni di opposizione Pd e M5S recuperano almeno mezzo punto ciascuno. I dem al 20,5%, +0,7%, e i pentastellati 16,5%, +0,5%. L'articolo proviene da Il Difforme.

Fratelli d'Italia si conferma il primo partito italiano, ma alle sue spalle incalzano Partito Democratico e Movimento 5 stelle, in crescita rispetto agli alleati del centrodestra di Giorgia Meloni. Chi vincerebbe se le elezioni politiche fossero oggi? Secondo il sondaggio realizzato da YoouTrend... (today)

La presidente di Arpa Lombardia Lucia Lo Palo , esponente del partito di Giorgia Meloni, sta partecipando ad alcuni eventi elettorali di FdI sul territorio. Insorgono le opposizioni in Regione, M5S: "Inaccettabile, ha un ruolo istituzionale. Lasci subito l'incarico"Continua a leggere (fanpage)

(Adnkronos) – Se si votasse oggi Fratelli d'Italia sarebbe saldamente il primo partito con il 27,8% dei consensi, secondo l'ultimo Sondaggi o di Quorum/YouTrend per Sky TG24. Il partito di Giorgia Meloni è sostanzialmente stabile (+0,1%) rispetto a due settimane fa. crescono in modo significativo Pd (20,5%,+0,7%) e Movimento 5 Stelle (16,5%, +0,5). Più dietro sono […] L'articolo Sondaggi politici : Fratelli d’Italia al 27,8%, crescono Pd e M5S ... (webmagazine24)

A meno di due mesi dalle europee, Fratelli d’Italia , con un’ulteriore lieve crescita , si conferma saldamente primo partito della nazione. Se si votasse oggi il partito della premier Giorgia Meloni sfiorerebbe il 28% dei consensi (27,8). È la fotografia delle intenzioni di voto scattata dall’ultimo sondaggio di Quorum/ YouTrend per Sky TG24. Fratelli d’Italia è sostanzialmente stabile (+0,1%) rispetto a due settimane fa. Crescono Pd ... (secoloditalia)

scritte e insulti sui muri della via che ospita la sede di Fratelli d'Italia a Garbatella . Il coordinatore romano del partito di Giorgia Meloni: "Gualtieri condanni l'episodio".Continua a leggere (fanpage)

E’ il giorno della Basilicata . Si profila una vittoria netta, tonda, per il centrodestra e il governatore uscente della Basilicata Vito Bardi . “Aspettiamo le schede vere” aveva detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’ Italia , ai microfoni di Rainews dopo i primi ssimi instant poll Yoodata, che attestavano il governatore uscente su una forbice 53-57% e Piero Marrese tra il 41-45%. Ma quando sono arrivati i primi ... (secoloditalia)

Sarà bis per Vito Bardi in Basilicata. Il centrodestra verso la vittoria - A 114 sezioni scrutinate su 682, in Basilicata si conferma la forbice tra il candidato governatore del centrodestra, Vito Bardi, e lo sfidante del centrosinistra, Piero Marrese. I due sono divisi da ...huffingtonpost

Sondaggi: un grande partito crolla, un altro fa un balzo. Dati sorprendenti - Fratelli d'Italia in netto calo sotto il 27%. E' il principale dato del sondaggio Swg per il tg de La7. Balzo del Pd al 20%. Stabili Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia. Stati Uniti d'Europa, Verd ...affaritaliani

La Basilicata al centrodestra, Vito Bardi verso la riconferma - Vito Bardi va verso la riconferma a presidente della Regione Basilicata.ansa