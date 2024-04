Solo 10 squadre di Serie A si sono congratulate con l’Inter per la vittoria dello Scudetto

L’ Inter ce l’ha fatta! I nerazzurri hanno raggiunto il traguardo più bello, nel momento più bello. Simone Inzaghi e i suoi giocatori festeggiano per la vittoria dello Scudetto 2024, con la matematica raggiunta grazie al successo di questa sera nel derby contro il Milan. Col successo odierno, l’ Inter si assicura il 20° Scudetto della sua storia, conquistando così la seconda stella. Quali squadre in Europa hanno raggiunto le due stelle Ma quali ... (calcioweb.eu)

l’Italia A con il punteggio di 166.800 si aggiudica il Trofeo Città di Jesolo nella finale a squadre davanti a Brasile (164.465) e Stati Uniti (163.934) nella 15ª edizione del torneo cittadino internazionale di Ginnastica artistica , che ha visto anche l’oro All Around di Alice D’Amato a pari merito con la canadese Ellie Black (55.733). Terzo posto invece per Asia D’Amato (54.900), mentre ai piedi del podio c’è la brasiliana Flavia Saraiva ... (sportface)

In attesa del grande appuntamento del pomeriggio, ovvero la gara Senior che sarà visibile in diretta su Sportface Tv, è iniziata in mattinata la XV edizione del Trofeo Città di Jesolo e l’Italia Junior si è subito messa in evidenza con una medaglia d’argento nella prova a squadre e un oro nel concorso generale individuale. A mettere la firma sul metallo più prestigioso è stata Giulia Perotti, che ha ha concluso i suoi esercizi con uno score ... (sportface)