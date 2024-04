Inter - le due stelle sono realtà | solo cinque squadre in Europa hanno raggiunto questo traguardo

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino , esulta per la vittoria dello scudetto dell’ Inter . Il numero uno del calcio mondiale, noto tifoso nerazzurro, celebra con un repost dal profilo Instagram ufficiale del club campione d’Italia il tricolore numero venti, e sotto scrive “Amala” , con le emoji delle due stelle e l’hashtag Inter . Un post di sostegno alla squadra per il presidente della Fifa Infantino , che domenica scorsa era anche al Meazza ... (sportface)

Il verdetto è arrivato nel modo più incredibile possibile, nella partita più sentita della stagione e con 5 giornate di anticipo: l’Inter è campione d’Italia per la 20ª volta nella sua storia. Il risultato della partita di oggi è marginale: la vittoria per la squadra di Simone Inzaghi non è stata quasi mai in discussione contro una squadra in crisi, con poche motivazioni di classifica e pronta ad una vera rivoluzione. Solo per la cronaca la ... (calcioweb.eu)