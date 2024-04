Sinner e il pericolo delle partite di notte a Madrid | il rischio di una nuova Parigi-Bercy da scongiurare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 aprile 2024) Jannik, per la prima volta in carriera in un Masters 1000, si presenta acome testa di serie numero 1 del seeding in seguito al forfait del serbo Novak Djokovic (#1 del ranking ATP). L’azzurro va considerato dunque uno dei favoriti principali per il titolo, anche se il suo obiettivo è in primis quello di trovare buone sensazioni sulla terra rossa in vista di Roma e Roland Garros. Il numero 2 al mondo, avendo ricevuto un bye al primo turno, entrerà in gioco direttamente al secondo round contro il vincente della sfida tra Lorenzo Sonego ed un qualificato. In base alle ultime indiscrezioni, il match d’esordio dell’altoatesino alla Caja Magica dovrebbe svolgersi nella giornata di sabato (la testa di serie n.2 Carlos Alcaraz potrebbe infatti giocare venerdì) in attesa di scoprire l’ordine di gioco esatto. Vedremo quali saranno le scelte degli ...