Atp Rotterdam | Sinner | “Ogni partita ha una sua storia Monfils è pericoloso”

Esordio sul velluto al torneo Atp 500 di Rotterdam per Jannik Sinner, primo favorito del tabellone e fresco vincitore degli Australian Open a gennaio. Il numero 4 del mondo, finalista qui nel 2023 (sconfitto dal russo Daniil

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Esordio vincente per Jannikche asupera senza troppi problemi Botic Van De Zandschulp, sconfitto con un doppio 6-3. Proprio contro il 28enne di Wageningen l’altoatesino aveva iniziato il cammino trionfale agli Australian Open. “Avevo proprio voglia di scendere di nuovo in campo, di tornare davanti al pubblico – ha dettoa diciassette giorni di distanza dalla vittoria di Melbourne – noi lavoriamo per vivere questi momenti. Ci siamo allenati tanto a Monte-Carlo però sono arrivato presto qua per provare questo campo. Sono soddisfatto della vittoria perché lui è un gran giocatore. La primadi un torneo è sempre un po’ complicata”. Cos’è cambiato dopo lo Slam? “È un po’ diverso rispetto a prima – ammette -, però da giocatore devi essere preparato perché i tuoi avversari ti conoscono meglio, ...