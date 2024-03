L’analisi di Monaco | “Sinner ha un colpo poco naturale su cui lavorare Lehecka più pericoloso di Shelton”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Jannikcontinua la sua marcia trionfale in questa prima parte di stagione e sconfigge anche Ben7-6 6-1, approdando ai quarti di finale nel Masters 1000 di Indian Wells 2024. Di questo e di tanto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido(commentatore tecnico di Eurosport). “L’inizio è stato equilibrato. Il vento a un certo punto, come spesso capita, gli ha fatto perdere un po’ di sicurezza sul dritto. Quando ha preso il break di vantaggio è andato a servire per il set e lì ne ha sbagliati due molto brutti, oltretutto si è toccato il gomito un paio di volte ed era un po’ preoccupato, come se avesse un indurimento o un’infiammazione anche a causa di questo nuovo ...