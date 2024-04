Serie A | L’Italia cerca di monopolizzare la Champions League

(Di martedì 23 aprile 2024) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: Es un hecho que el campeonato italiano está pasando por un buen momento. A pesar de que esta temporada fue decepcionante en la, donde el Inter, su representante más fuerte, cayó en octavos de final frente al Atlético, los equipos del calcio han tenido un gran papel en el resto de competiciones europeas. Sin ir más lejos, Italia fue el primer campeonato en asegurar la plaza extra para ir a lapor ‘Rendimiento Europeo’, con Alemania con todo a favor para llevarse la otra. De esta forma, los 5 primeros clasificados en leA tendrán billete a la máxima competición europea, pero las cosas podrían ser todavía mejor. Roma y Atalanta ...

Dal Napoli al L’Inter , c’è il passaggio di consegna del testimone: i nerazzurri vincono lo scudetto, la seconda stella , e scrivono la storia in Serie A. L’Inter ha vinto, con cinque giornate di anticipo, lo Scudetto per la stagione 2023/24. Ha ...

Pisa , 23 aprile 2024 - Negli scorsi giorni si sono tenute numerose riunione su svariati temi in Lega B, alle quali ha partecipato anche il Pisa . Lavoro sportivo, organismi autonomi, tax credit sugli investimenti, tutela dalle competizioni ...

Milano, 23 apr. (askanews) – Continua a cresce re nel 2024 l’ascolto degli audio libri in Italia. Sono 11,1 milioni gli ascoltatori, con un incremento del 4% rispetto al 2023, secondo l’ultima ricerca di NielsenIQ per Audible , società Amazon attiva ...

Audible: cresce mercato Italiano audiolibri, 2024 l’anno delle Serie audio - Milano, 23 apr. (askanews) – Continua a crescere nel 2024 l’ascolto degli audiolibri in Italia. Sono 11,1 milioni gli ascoltatori, con un incremento del 4% rispetto al 2023, secondo l’ultima ricerca d ...askanews

Basket: Magnolia pronta a tuffarsi nei Play off di Serie A1 - La 'Molisana Magnolia basket Campobasso', compagine che milita nel campionato di Serie A1 femminile di basket, si appresta a dare il via alla post season per una Serie molto intensa che, dall'ultimo m ...ansa

Guarda la nuova Serie su Berlusconi: Netflix + Sky a soli 19,90 - Guarda la docuSerie su Berlusconi su Netflix con Sky TV a solo 19,90€ al mese. Pacchetto per intrattenimento al massimo.punto-informatico