L’Inter è Campione d’Italia | con la 2ª stella scrive la storia della Serie A

L’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha rilasciato un’ Inter vista alla Gazzetta dello Sport e ha parlato del tricolore conquistato dalla “sua” Inter : “Seconda stella prima del Milan? Questa sì che è una gran bella cosa”. C’è anche spazio per una frecciata alla Juventus, seppur non nominata: “Cosa rispondo a chi dice che gli scudetti sono 19 e non 20? Che Senza tutto quello che sappiamo saremmo già a quota venticinque”. The post Inter ... (sportface)

L’Inter ha vinto il suo ventesimo scudetto e ha messo la seconda stella, superando il Milan (fermo a 19) proprio nel derby vinto per 1-2 lunedì sera. E come diversi tifosi fanno notare sui social, non sono ancora arrivati i complimenti dei rossoneri per la conquista del tricolore: la tifoseria Interista ha sottolineato come nel 2021/2022, quando furono i Milanisti a vincere il titolo, i rivali avessero provveduto tempestivamente a fare i ... (sportface)