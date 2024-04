Audible | cresce mercato italiano audiolibri - 2024 l’anno delle serie audio

(Di martedì 23 aprile 2024) Milano, 23 apr. (askanews) – Continua are nell’ascolto degliin Italia. Sono 11,1 milioni gli ascoltatori, con un incremento del 4% rispetto al 2023, secondo l’ultima ricerca di NielsenIQ per, società Amazon attiva nella produzione e distribuzione dientertainment. “La crescita del 4% è una crescita di circa mezzo milione di persone anno su anno, molto importante perchè se guardiamo ildei libri vediamo che la crescita è dell’1-2%, noi invece abbiamo una crescita doppia – ci ha detto Juan Baixeras, country manager Spain & Italy di– Quando abbiamo iniziato otto anni fa la categorianon esisteva, oggi il 19% degli italiani ascolta un ...

