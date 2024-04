Serie A 2023 2024 - anticipi e posticipi giornata 35 | calendari - programma e orari delle partite

Sono 5.624.760 gli spettatori totali che hanno seguito su Dazn le sfide della trentatreesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Come prevedibile, è il derby Milan-Inter a totalizzare il maggior numero di spettatori nei dati diffusi da Auditel, con 1.878.219 persone che hanno seguito la vittoria dello scudetto dei nerazzurri. A seguire la partita della Roma in casa contro il Bologna, al terzo posto Empoli-Napoli e solo quarta Cagliari-Juventus ... (sportface)

Due giornate di stop per il capitano del Milan Davide Calabria , una invece per Theo Hernandez e Denzel Dumfries . Sono queste le sanzioni inflitte dal giudice sportivo di Serie A dopo le tensioni nel finale del derby Milan-Inter, che ha assegnato aritmeticamente lo Scudetto ai nerazzurri. Calabria paga “per avere, al 51° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito al volto un calciatore della squadra avversaria”; Hernandez “per comportamento ... (sportface)

Sulla piattaforma streaming VBTV , sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai Sport (con Rai Play) torna lo spettacolo del Volley con la Serie A1 Femminile 2023 / 2024 con le finali scudetto . Su Sky Sport è prevista una partita a giornata con la telecronaca di Roberto Prini, affiancato nel commento … L'articolo Volley Serie A1 Femminile 2023 / 2024 : le finali scudetto su Rai Sport , Sky Sport e VBTV proviene da Sport in TV. (sportintv.eu)

Inter campione - Da Taremi e Zielinski, come sarà il prossimo mercato Cosa serve per migliorare la rosa - Serie A - L'Inter si gode la seconda stella, ma il mercato è alle porte e in vista c'è una stagione senza respiro tra nuova Champions League e Mondiale per Club. Con alcuni rinforzi mirati in ogni ...eurosport

Serie A 2023/24, la classifica marcatori dopo la 33^ giornata: Lautaro leader, sale Maldini.. - 13 gol: Giroud (Milan, 4 rig.), Gudmundsson (Genoa, 4 rig.), Osimhen (Napoli, 2 rig.), 11 gol: Çalhanoglu (Inter, 9 rig.), Koopmeiners (Atalanta, 2 rig.), Lukaku (Roma), Zirkzee (Bologna, 2 rig.) 10 ...monza-news

Atalanta-Fiorentina, il pronostico di Coppa Italia: all-in sul risultato esatto - Dopo l'ufficialità della vittoria della Serie A 2023/24 da parte dell'Inter, l'attenzione di sposta sulla Coppa Italia, pronta a conoscere le sue due ...footballnews24