(Di martedì 23 aprile 2024) Pubblicato il 23 Aprile, 2024 (Adnkronos) – “il suo. L’ho detto stamattina in una intervista al 'Messaggero'. Quando ero direttore del Tg2 abbiamo fatto ben tre interviste a. Abbiamo dato ampio spazio allo scrittore anche quando vinse il Premio Strega. Da parte nostra un comportamento molto generoso nei suoi confronti”. E’ quanto dichiarato dal ministro della Cultura Gennaroal Collegio Romano, a margine della presentazione dello spettacolo evento ‘Viva la danza’ che vedrà protagonista Roberto Bolle, in onda su Rai1 in prima serata il 29 aprile. Ed ha aggiunto: “lo conosco bene. Abbiamo spesso ragionato insieme sul contenuto dei suoi libri”. Intanto il ...

“Mi pare che Giorgia Meloni abbia detto parole definitive, chi è stato ostracizzato o censurato non chiederà mai censure per altri”. Si esprime così Gennaro Sangiuliano sul caso di Antonio Scurati e il mancato intervento in Rai. Il ministro della ...

Sangiuliano: "Scurati deve poter esprimere liberamente il proprio pensiero" - "Quando ero direttore del Tg2 noi abbiamo fatto ben tre interviste a Scurati. Credo che nessun direttore dei telegiornali, neppure al Tg3, gli abbia mai dato tanto spazio".primapaginanews

Scurati, Sangiuliano: "Deve poter esprimere liberamente il suo pensiero" - “ Scurati deve poter esprimere liberamente il suo pensiero. L’ho detto stamattina in una intervista al 'Messaggero'. Quando ero direttore del Tg2 abbiamo fatto ben tre interviste a Scurati. Abbiamo da ...adnkronos

Venezia, in vendita dai tabaccai bollino contributo d'accesso - (ANSA) - VENEZIA, 23 APR - Venezia 'arriva' nelle tabaccherie. Nel senso che in tutte le tabaccherie PuntoLis di tutta Italia sarà possibile prenotare e pagare in anticipo il contributo d'accesso al c ...gazzettadiparma