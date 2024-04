Sangiuliano chiude le polemiche su Scurati | Trattamento generoso fatto a pochi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 aprile 2024) “Mi pare che Giorgia Meloni abbia detto parole definitive, chi è stato ostracizzato o censurato non chiederà mai censure per altri”. Si esprime così Gennarosul caso di Antonioe il mancato intervento in Rai. Il ministro della Cultura, intervistato dal Messaggero, ricorda anche che “quandovinse il Premio Strega, nel 2019, io ero direttore del Tg2 e gli dedicammo ben due servizi, dal tono molto favorevole, di cui uno a firma di Adriano Monti Buzzetti, a seguire mandammo in onda un'intervista allo scrittore.hanno avuto uncosì”. Dunque, osserva ancora l'esponente del governo, “secondo me, che non decido nulla al riguardo,deve poter andare in Rai e parlare liberamente”. “Quella economica - ...