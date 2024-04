Scurati - Sangiuliano | Deve poter esprimere liberamente il suo pensiero

“Mi pare che Giorgia Meloni abbia detto parole definitive, chi è stato ostracizzato o censurato non chiederà mai censure per altri”. Si esprime così Gennaro Sangiuliano sul caso di Antonio Scurati e il mancato intervento in Rai. Il ministro della ...

Venezia, in vendita dai tabaccai bollino contributo d'accesso - (ANSA) - VENEZIA, 23 APR - Venezia 'arriva' nelle tabaccherie. Nel senso che in tutte le tabaccherie PuntoLis di tutta Italia sarà possibile prenotare e pagare in anticipo il contributo d'accesso al c ...gazzettadiparma