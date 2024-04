Scuola - Valditara | il Pd si rassegni Il modello imposto dal ’68 ha fallito e noi le ridaremo dignità

(Di martedì 23 aprile 2024) Latorna a essere una realtà performante e un luogo aperto a iniziative per studentesse e studenti, finalizzate allo svolgimento di attività sportive, musicali, teatrali, ricreative e, più in generale, di iniziative che favoriscano l’aggregazione, l’inclusione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo. Una vera palestra di vita, fabbrica dell’impegno, e perché no? Fucina di talenti in erba in grado di aprire la strada a futuri professionisti che andranno a comporre la classe dirigente di domani. La rivoluzione del merito e dell’educazione viaggia sulle strade parallele di studio e comportamento. Rendimento scolastico e disciplinare, che diventano parametri e strumento contro gli atti di violenza e bullismo. E volano di apprendimento e maturazione a tutto campo. Coordinate che portano il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe ...

Il Ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara , scrive una LETTERA ai direttori degli Uffici scolastici regionali in cui spiega in cosa consiste il Piano estate 2023-24 e 2024-25 e quali sono gli obiettivi. Le scuole possono aderire all'avviso da 400 milioni di euro entro il 24 maggio.

« l’approvazione è già stata fatta perché venerdì è stata già mandata una circolare a tutte le scuole e i soldi sono già a disposizione. sono già stati individuati e quindi verranno poi dati alle scuole sulla base della loro disponibilità. sono 400 milioni, a cui si vanno ad aggiungere anche i 600 milioni delle Stem e i 750 milioni per la formazione e per l’inclusione». Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , ... (secoloditalia)

Riforma voto in condotta, Valditara: "Con un 5 lo studente verrà bocciato, già alle scuole medie, mentre con il 6 verrà rimandato a settembre" - Il Ministro dell'Istruzione e Merito, Giuseppe Valditara, illustra in un'intervista a "Libero Quotidiano" i punti chiave della riforma scolastica attualmente in discussione alla Camera.

Voto in condotta, Valditara: "Stiamo riformando una Scuola che riconosce i talenti e responsabilizza i giovani" - Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è stato intervistato ai microfoni di Libero Quotidiano, come riporta Agenzia Nova.

