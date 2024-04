Scuola - l’approvazione c’ - risorse importanti sono già sul tavolo | Valditara dà il via al Piano estate

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 22 aprile 2024) «è già stata fatta perché venerdì è stata già mandata una circolare a tutte le scuole e i soldigià a disposizione.già stati individuati e quindi verranno poi dati alle scuole sulla base della loro disponibilità.400 milioni, a cui si vanno ad aggiungere anche i 600 milioni delle Stem e i 750 milioni per la formazione e per l’inclusione». Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, parlando del finanziamento delle attività scolastiche estive in un punto stampa a Milano.annunciaper il “” «Si tratta di cifre veramente imponenti. A queste si aggiungono anche leche ...