Scuola occupata e devastata a Bologna - Valditara | Intervento deciso e risoluto

Caserta . “Alla vigilia della discussione di domani in Consiglio Comunale della mia interrogazione relativa alle condizioni fatiscenti in cui versa da anni l’edificio comunale ex scuola elementare ...

Reggio Emilia , 11 aprile 2024 – Puniti, e doverosamente, per l’occupazione illegale. Ma con l’opportunità di scegliere come “espiare”, e gli studenti del Liceo “Canossa” hanno optato per dare una ...

“Pitbull, cani sensibili ma nati per attaccare. Servono percorsi obbligatori per chi vuole tenere animali così” - Molossi, cani reattivi e da difesa i canili sono pieni di pitbull: le persone non riescono a gestirli e se ne liberano ...fanpage

Gli studenti occupano la sede di San Fruttuoso dell’Istituto Montale a Genova - Gli studenti contestano poi – in linea con le rivendicazioni dei comitati studenteschi delle altre scuole superiori genovesi occupate da fine febbraio in poi, e cioè Fermi, Klee, Vittorio Emanuele II ...ilsecoloxix

Sicurezza sul lavoro, cultura da diffondere: la Scuola Edile Cuneo in campo con un convegno e un concorso per le scuole [VIDEO] - Questa mattina in Provincia l'incontro organizzato in vista della Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro, presenti tutti gli attori provinciali della filiera edile e rappresentanz ...targatocn