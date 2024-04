Scudetto Inter - La Russa risponde ad Agnelli | 1982? Fino a quella data la Juventus meritava gli scudetti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 aprile 2024) “I satelliti si sono allineati. Quante probabilità ci sono di vincere il 20esimoquando giochi contro il Milan, in casa del Milan e il Milan è secondo in classifica? I satelliti si sono allineati e sono spuntate due stelle“. Un godimento assoluto? “Devo dire di sì“. Ignazio La, ospite di “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1, non nasconde tutto il suo entusiasmo per il 20°conquistato dall’. “Sono andato con i giocatori e la dirigenza” a festeggiare “io alle 3 – dice il presidente del Senato – sono tornato a casa, mio figlio alle 6. Abbiamo fatto un po’ di baldoria. Se non si festeggia in questi casi non si festeggia mai. Non ci sono stati tanti cori contro il Milan ma c’e’ stata baldoria per l’“. A Salvini, tifoso milanista, ha mandato un messaggio? “Gli sfotto’ per ...