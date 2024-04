Lo Scudetto dell’Inter in 10 partite

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 23 aprile 2024) E quindi l’Inter ha vinto lo, quello della seconda stella. Lo ha fatto ad aprile, in casa del Milan, in una notte di pioggia e maglioni pesanti. Oggi questa vittoria ci appare scontata: la squadra più forte che vince in maniera nitida, ma la stagione non era partita così. L’Inter era sì la squadra arrivata in finale di Champions League, ma anche quella che aveva perso 12in campionato la stagione precedente, che senza la penalizzazione della Juventus sarebbe arrivata quarta. Era anche una squadra che aveva cambiato molto nel mercato, lasciando andare alcuni dei suoi giocatori più importanti. La squadra di Inzaghi che, ancora, unonon lo aveva mai vinto. L’Inter ha però spazzato tutti i dubbi che le giravano intorno. Ha preso in mano il campionato alla prima giornata e non l’ha più lasciato. Ha vinto ...