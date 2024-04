Inter - La Russa | Lo scudetto di cartone? Quanto mi fa godere… Eravamo i primi tra chi non aveva imbrogliato

(Di martedì 23 aprile 2024) “Chi vorrei all’l’anno prossimo? Quello che mi piace di più è Dybala, per lui farei pazzie, mi piace tantissimo. E’ spesso infortunato? Andrebbe bene anche se giocasse la metà delle partite”. Queste le parole del presidente del Senato, Ignazio La, grande tifoso dell‘vistato da Un Giorno da Pecora su Rai Radio Uno: “Il cosiddetto ‘di’ dell’? Quello mi fa godere,mi fa godere. E’ loche ci inorgoglisce di più perché sancisce che noigli unici di quelli in testa a non aver”, ha detto il fondatore di Fratelli d’Italia. E in risposta a una domanda su chi potrebbe essere la Giorgia Meloni dell’replica: ...

Primo match point Scudetto per l’ Inter . I nerazzurri vedono materializzarsi sempre di più la seconda stella, quella del 20° titolo. Già lunedì, nel posticipo della 33ª Giornata di Serie A, i ragazzi di Simone Inzaghi potrebbero laurearsi Campioni d’Italia. La partita però, non è una delle tante: Milan- Inter , la stracittadina più famosa al mondo. Vincere il titolo nel derby sarebbe un sogno dolcissimo per tanti tifosi nerazzurri, ma non per ... (calcioweb.eu)

Lo Scudetto nel derby un sogno per tanti tifosi dell` Inter , ma non per tutti: c`è chi spera di rimandare di un turno la seconda stella. sono gi... (calciomercato)

Verso Milan-Inter , Ignazio La Russa , tifoso interista, ha parlato della possibilità che i nerazzurri vincano lo Scudetto nel derby Dopo il deludente pareggio del Mapei Stadium, il Milan si è tuffato in una settimana chiave per la sua stagione. Giovedì ci sarà l’attesa sfida contro la Roma allo stadio Olimpico, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Una partita a cui è legata la speranza di una vittoria per il club e di restare ... (dailymilan)

Cattaneo (Forza Italia) in Parlamento con la sciarpa dell’Inter: “Viva lo sfottò, chiuso cerchio del 5 maggio”| VIDEO - Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, è arrivato oggi in Parlamento con la sciarpa nerazzurra dell'Inter. Da grande tifoso della Beneamata, Cattaneo si è mostrato molto contento per lo scudet ...tag24

Scudetto Inter, l’epica live su Instagram di Calhanoglu. Con Thuram chiama anche Zhang: “Pres, siamo costati meno di un caffè” - Il centrocampista in pieno hangover da scudetto ha dato vita a una live che rimarrà nel cuore dei tifosi dell'Inter ...ilfattoquotidiano

