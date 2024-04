Scudetto Inter | festeggiamenti in Piazza Duomo nella notte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 aprile 2024) Proseguono idell’per la vittoria del ventesimo. Dopo la festa della squadra in un hotel vicino a San Siro, alcuni giocatori, tra i quali in particolare Federico Dimarco, si sono spostati in, affacciandosi da un balcone per festeggiare con le centinaia di tifosi ancora presenti. Dopo l’ennesimo lancio di fuochi d’artificio e qualche petardo, a poco a poco lasi sta ora svuotando, lasciando una distesa di bottiglie e cocci di vetro. Nonostante la pioggia che continua a cadere incessante, continua la festa dei tifosi dell’ina Milano, ancora gremita per festeggiare la vittoria dello. Tra fumogeni, bandiere, cori e anche fuochi d’artificio è ...