Inter - i voti alla stagione dello scudetto | un doppio 10 per i protagonisti! – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 aprile 2024) La seconda stella ottenuta dall’fa sì che possano iniziare i giudizi complessivi sul percorso della squadra di Inzaghi, ormai arrivata al traguardo. Il CorriereSport dà i. SUL PODIO – Nell’che da ieri è di nuovo campione il CorriereSport prende tresu tutti. Uno è in panchina, ovviamente Simone Inzaghi, gli altri due in campo. Il 10 per il tecnico è automatico, per come ha ottenuto il suo primoda allenatore dopo quello nel 2000 da giocatore con la Lazio. “Vincente, spettacolare, spietata, ermetica”, alcune delle parole usate per descrivere l’di Inzaghi. Poi c’è inevitabilmente un altro 10 per capitan Lautaro Martinez, che è vero che non segna dal ...