Inter - Simone Inzaghi festeggia lo scudetto | Sensazione bellissima Era vinto già a marzo Le parole dell’allenatore

Silenzioso, pacato: l’allenatore ha condotto i nerazzurri alla vittoria dello scudetto Scudetto numero 20 e seconda stella. Una notte da sogno per L’inter di Simone Inzaghi che ha condotto i nerazzurri alla conquista del tricolore. 2 a 1 nel derby, in casa del Milan e un successo che consegna lo scudetto alla squadra di Zhang con cinque giornate di anticipo. Tanto merito va proprio all’allenatore di Piacenza. Leggi anche: Calcio, clima derby: ... (361magazine)

Dopo Milan-Inter , in cui i nerazzurri hanno vinto la partita e conquistato lo Scudetto, Simone Inzaghi ha espresso la sua soddisfazione Una vera e propria disfatta per i colori rossoneri a San Siro. Il Milan ha perso 2-1 il derby casalingo contro l’Inter, valido per la 33esima giornata di Serie A. La squadra nerazzurra con questo successo ha conquistato matematicamente la vittoria dello Scudetto, il ventesimo della storia del club, che potrà ... (dailymilan)

“Mio fratello? Ci sarà tanta gioia, da quando è arrivato all’Inter penso sia il suo grande successo. Lui già aveva vinto delle coppe, ma lo scudetto è la sua consacrazione. Ed è tutto meritato per come vive la professione. La finale di Champions dell’anno scorso ha dato grande consapevolezza, se solo Lukaku avesse fatto gol in finale… Non so cosa sarebbe successo”. Lo ha detto Pippo Inzaghi a Dazn celebrando lo scudetto vinto dal fratello ... (sportface)