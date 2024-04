Scontri al corteo degli studenti pro-Palestina | feriti 7 agenti e alcuni manifestanti

Tensione a Torino nella mattinata del 23 aprile durante il Corteo contro il convegno dei ministri da parte dei collettivi universitari. I manifestanti stavano cercando di raggiungere il castello del Valentino, dove era in corso la conferenza "L'Italia tecnologica motore dell'internazionalizzazione" degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli con la presenza di numerosi ministri. Le tensioni si sono accese. Gli attivisti hanno ... (tg24.sky)

agenti e attivisti sono venuti in contatto dopo i tentativi di sfondamento dei cordoni di sicurezza per raggiungere il castello del Valentino dove era in corso una conferenza con l'annunciata presenza di numerosi ministri.Continua a leggere (fanpage)