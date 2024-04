Corteo a Torino - scontri tra studenti pro Palestina e forze dell’ordine | feriti

14.10 Tensione tra studenti pro-Palestina e agenti di Polizia. Sette agenti contusi a Torino , nei tentativi di sfondamento di un Corteo studentesco che voleva raggiungere il castello del Valentino,. dove si teneva un meeting con numerosi ministri, contestati dagli studenti. Nel Corteo bandiere palestinesi e striscioni per Gaza e contro i patti di collaborazione universitaria ItaliaIsraele: "Fuori i sionisti dall'Università", si legge. Due ... (televideo.rai)

agenti e attivisti sono venuti in contatto dopo i tentativi di sfondamento dei cordoni di sicurezza per raggiungere il castello del Valentino dove era in corso una conferenza con l'annunciata presenza di numerosi ministri.Continua a leggere (fanpage)