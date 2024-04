Scontri tra polizia e manifestanti al corteo pro Palestina a Torino | feriti tra agenti e attivisti - decine di identificati

(Di martedì 23 aprile 2024)sono venuti in contatto dopo i tentativi di sfondamento dei cordoni di sicurezza per raggiungere il castello del Valentino dove era in corso una conferenza con l'annunciata presenza di numerosi ministri.

L'episodio chiave per arrivare al patto di non belligeranza tra gli ultras del Milan e dell'Inter risale al 1981, quando morì un tifoso nerazzurro (ilgiornale)

La polizia di Stato ha arrestato per lesioni pluriaggravate e indagato per porto di oggetti atti a offendere un 26enne odontotecnico laureando di Milano e un 27enne di San Giuliano Milanese dopo gli Scontri avvenuti nel tardo pomeriggio di domenica a Lodi vicino del stadio del Fanfulla Calcio. I tifosi lodigiani erano da poco scesi dal pullman che li aveva riportati in città dopo la partita di serie D contro il Sangiuliano City nello stadio di ... (ilgiorno)

Tempo di lettura: 2 minutiLi chiama facinorosi, perché non possono essere definiti tifosi : così il questore di Salerno Giancarlo Conticchio definisce gli autori degli Scontri davanti allo stadio Arechi nel prepartita tra Salernitana e Fiorentina, domenica scorsa. Una partita tenuta sotto attenzione da parte delle forze dell’ordine che in virtù di Scontri già avvenuti a Firenze temevano che potesse riesplodere la rivalità tra le tifoserie, ... (anteprima24)

Torino, Tajani su proteste studenti pro-Palestina: "La scienza non è legata alla politica" - (LaPresse) "La scienza non è legata alla politica". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Torino per ...stream24.ilsole24ore

Il principe Louis compie 6 anni, ecco la foto di Kate per festeggiare il piccolo di casa: il compleanno nell'Adelaide Cottage con i cuginetti - «Buon sesto compleanno, principe Louis! Grazie per tutti i gentili auguri di oggi». Dopo tante speculazioni sul perché non fosse ancora stata pubblicata un'immagine sui ...ilmessaggero

Da Prospettiva Terra un progetto sull'impatto degli alberi sulla qualità dell'aria - Installati 300 sensori sugli alberi della Biblioteca degli Alberi di Milano (BAM) che possono ottenere dati di stoccaggio dell'anidride carbonica e della rimozione delle polveri sottili ...tgcom24.mediaset