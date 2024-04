Schianto tragico tra due auto - muore una 39enne Il compagno grave in ospedale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 aprile 2024)incidente poco dopo le 13.30 di oggi, martedì 23 aprile, a Monticello Conte Otto. Nellofrontale tra dueha perso la vita una donna di 39 anni. La vittima, che viaggiava sul sedile del passeggero, era residente a Zugliano, sempre nel vicentino, mentre il conducente è ricoverato in prognosi riservata all’di Vicenza: ferita in modo lieve la donna alla guida della secondacoinvolta. Secondo i primi rilievi della Polizia Locale Nordest Vicentino le due vetture, una Lancia Y e un’Opel Insigna, si sono scontrate frontalmente, ma le cause del sinistro non sono ancora chiare. Sul posto sono intervenute due ambulanze medicalizzate del Suem 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto i conducenti feriti, constatando il decesso della. Assieme alla ...