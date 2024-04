Tragico schianto sulla statale | mamma e figlio 12enne morti in un incidente | lui sognava di diventare un calciatore

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Pubblicato il 17 Aprile, 2024 Si allunga la scia di sangue sulle strade italiane, dove si registrano ormai quasi ogni giorno incidenti mortali. L’ennesimosi è verificato100 in Puglia, tra Taranto e Bari, che ha provocato la morte di una donna 41enne e deldi appena 12 anni. La madre e ilrisiedevano a Marina di Chiatona, in provincia di Taranto e l’autoquale viaggiavano si è schiantata contro un tir. Il marito della donna è un operaio della Leonardo di Grottaglie, ferito gravemente, e anche l’autista del tir è stato ricoverato all’ospedale di Castellaneta. L’Ilimpatto si è verificato alle 16:15 di ieri, martedì 16 aprile a San Basilio, vicino all’area di sosta della Sala ...

Uno schianto terribile che non ha lasciato scampo ad un ragazzo di 23 anni ed una donna di 33 anni. La loro vita si è spezzata in un incidente stradale avvenuto sulla circonvallazione di ... (thesocialpost)

Eleonora Certelli, romana, 21 anni , è morta nell'incidente stradale che ieri per ore ha bloccato l' Auto strada del Sole A1 nel tratto tra i caselli di Ferentino e Anagni (Frosinone) sulla ... (today)

Mamma e figlio muoiono in schianto, 'mettere in sicurezza SS100' - "Il dolore per le vittime del grave incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla strada statale 100 deve farci riflettere sugli interventi necessari ad evitare il ripetersi di simili tragedie". ( ...ansa

MELETI Il Tragico incidente a pochi metri da casa, giovedì l’ultimo saluto ad Andrea Uggetti - Lo schianto di mercoledì non ha lasciato scampo al 49enne, resta ricoverato a Cremona il passeggero rimasto ferito ...ilcittadino

Tragico schianto auto camion tra Zambana e Nave San Rocco: muore 57enne - Trento – La vittima è un uomo di 57 anni di origini straniere residente a Mezzolombardo. Sul posto, oltre ai carabinieri di Lavis e a una pattuglia di passaggio della polizia locale, anche i vigili ...lavocedelnordest.eu