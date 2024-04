Mortale - tragico schianto in autostrada | il tir si ribalta

(Di sabato 20 aprile 2024) Incidentesull’A20 Messina-Palermo. Un tir si èto tra gli svincoli di Sant’Agata di Militello e Rocca di Capri Leone, proprio all’uscita di una galleria sul viadotto Rosmarino. Il conducente del mezzo, un uomo di 64 anni, ha perso la vita nell’incidente. Il tir trasportava piante. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Al momento del sinistro, sono intervenuti gli agenti della stradale e due squadre dei Vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Sant’Agata di Militello e Patti. È stata necessaria la presenza dell’autogru dalla Sede Centrale del Comando dei Vigili del fuoco di Messina per rimuovere il mezzo pesante e ripristinare la viabilità. Sul luogo dell’incidente è arrivato anche il personale del 118 con medico a bordo, insieme agli automezzi dell’A.C.I.. Si attende l’arrivo del medico legale per ...

